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В Крыму появится новейший физкультурно-оздоровительный комплекс

11:58
  • пятница
  • 30 июля 2021

План его строительства включили в народную программу партии “Единая Россия”

В Крыму по просьбам жителей создают все необходимые условия для занятий различными видами спорта. В районном центре Советский появится новейший физкультурно-оздоровительный комплекс. План его строительства включили в народную программу партии “Единая Россия”. Подобный проект ранее реализовали в соседнем Кировском районе. Благодаря депутатам-единороссам уже решён вопрос о финансировании.

"Конечно, для жителей Советского района, для подрастающего поколения, для будущих чемпионов это будут великолепные условия для занятий спортом. Общая сметная стоимость проекта составляет 200 миллионов рублей. Он включён на сегодня в региональную адресную инвестиционную программу. И мы рассчитываем, что уже в следующем году начнётся его практическая реализация", - заявил Константин Бахарев, руководитель южного межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы.

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