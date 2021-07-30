В Аджимушкайских каменоломнях в Крыму нашли вещи бойцов времен ВОВ

В годы войны в каменоломнях укрылись более 10 тысяч человек

В Керчи возобновилась масштабная операция по поиску погибших и пропавших без вести участников обороны Крыма. В годы Великой Отечественной в Аджимушкайских каменоломнях от бомбёжек укрылись более 10 тысяч человек. Военные укрепили подземные туннели, организовали штаб, полевую кухню и лазарет.

Проверяют каждую нишу. В ямах могут быть захоронения или тайники. Поисковые работы здесь ведутся уже 50 лет подряд. Под землей сотни штолен общей протяженностью более 20 километров.

Завалы, невысокие своды – так сейчас выглядят каменоломни. Кто-то из поисковиков постоянно следит за сводами, чтобы не обрушились. Ежегодно метр за метром они исследуют эти лабиринты. Разбирают завалы, складируют отдельно камни. Расчищают территорию в надежде обнаружить здесь новые находки, которые позволят детализировать историю обороны Аджимушкая.

В 87-м году в юго-восточной части центральных каменоломен обнаружили документы второго батальона. Но сам штаб до сих пор не найден. Постепенно поисковики смещаются к югу, пытаясь по старым схемам восстановить систему обороны.

"Там были обозначены фортификационные сооружения – как их сами аджимушкайцы называли – амбразуры открытые и закрытые. И у нас возникла идея привязать эту карту к реальной ситуации", - рассказывает председатель Совета регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в республике Крым Владимир Симонов.

Работы сейчас ведутся и в малых каменоломнях. Здесь нашли медаль за боевые заслуги. По номеру установили героя – Ларюк Петр Петрович. Правда он не защищал Керчь, а освобождал.

"Это первая его боевая награда, которую он получил, будучи наблюдателем артиллерийским. Мы знаем, что подземный гарнизон, когда погиб, ушел, здесь еще во время освобождения Крымского полуострова тоже наши части базировались. Были еще два медальона, но, к сожалению, пустые. Один отломанный, один закрученный, но пустой", - рассказывает ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

В мае 42-го основные войска Крымского фронта эвакуировались на Тамань. Части, которые прикрывали отход, спустились в Центральные и малые каменоломни Аджимушкая. До 15 тысяч военнослужащих и еще несколько тысяч мирных жителей.

"Были поставлены цели и задачи – как можно больше нанести урон противнику с минимальными потерями для себя, как можно больше сил противника сковать в поселке Аджимушкай. Именно поэтому, когда в августе месяце здесь находилось около 1000 человек, противник только в поселке Аджимушкай сдерживал 2,5 полка, это 10 тысяч человек", - говорит младший научный сотрудник отдела истории ВОВ ГБУ "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Ростислав Трусов.

Здесь организовали штаб, казармы, полевую кухню, лазарет. Хотя подземелье не было готово к долговременной осаде. Не хватало медикаментов, оружия, продовольствия, а каждая вылазка к колодцам сопровождалась боем. Защитники говорили - "за ведро воды расплачивались ведром крови". Когда немцы уничтожили колодцы, воду начали собирать по капле со сводов штолен.

"На одного раненного человека была лишь одно столовая ложка воды в сутки. Тот, кто передвигался, воду добывал самостоятельно. Ну и под этим самостоятельным подразумевается высасывание со сводов, слизывание со стен и так далее", - объясняет Трусов.

Оборону Аджимушкайских каменоломен часто сравнивают с обороной Брестской крепости. Немцы взрывали тоннели, закачивали в катакомбы отравляющий газ. Последние защитники Крыма без связи и поддержки выстояли 170 дней. Выжили единицы. За годы поисков были подняты останки свыше трех тысяч солдат. Но чтобы установить имена всех героев, нужно найти архив. Он все еще где-то там, под обвалами.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым, Город-герой Керчь.

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