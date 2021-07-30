В Москве появится памятник князю Александру Невскому

Монумент построят на территории храма

На западе Москвы возведут памятник князю Александру Невскому, которому в этом году исполняется 800 лет со дня рождения. Строительство планируют на территории храма в честь святого.

Там сегодня обсудили ход предстоящих работ, рассмотрели эскизы и макет монумента. Также будет создан попечительский совет, который объединит людей, принимающих участие в реализации проекта. Присутствующие отметили: памятник Александру Невскому это важный и необходимый символ.

"Человек, который сохранил православную веру, который разбил врагов, который несколько раз призывался нашими с вами предками, русскими людьми на княжение, хотя был, как пишут в летописях, тяжёлого характера, достаточно жесток, но тем не менее, главной его целью было служение Родине, и он её защищал, как мог. И не дал в обиду. Один из главных полководцев в нашей с вами истории", - сказал журналист Евгений Попов.

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