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За полгода предприниматели воспользовались онлайн-сервисами портала МБМ более 26 тысяч раз

11:07
  • пятница
  • 30 июля 2021

На портале доступно более 20 онлайн-услуг и сервисов

За первые шесть месяцев этого года московские предприниматели более 26 тысяч раз воспользовались онлайн-продуктами портала ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, представленные на портале МБМ сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу, узнать и о городских мерах поддержки бизнеса. Всего на портале доступно более 20 онлайн-услуг и сервисов.

Самыми востребованными онлайн-продуктами с начала года стали "Интерактивный помощник" и "Проверка контрагентов", каждым из которых воспользовались более пяти тысяч раз.

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