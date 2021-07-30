В России выявили 23564 новых случая коронавируса

Вылечились 20485 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 23564 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 794 человека, выздоровели 20485 заболевших.
В Москве за сутки заболел 3841 человек, в Подмосковье - 1453, в Санкт-Петербурге - 1916.
За весь период пандемии в стране выявлено 6242066 случаев инфекции. Умер 157771 пациент. Выздоровел 5588848 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram