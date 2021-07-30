РФПИ отчитался об испытании комбинации AstraZeneca и "Спутник V"

После вакцинации никто из добровольцев не заболел

Комбинация вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и первого компонента российского "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") не вызвала серьезных побочных реакций.

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Клиническое исследование проходит в Азербайджане, пишет РИА Новости. В нем приняли участие 50 добровольцев, после вакцинации никто из них не заболел и не получил "нежелательные явления".

"Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов", - отметили в фонде.

Ожидается, что первые данные по иммуногенности комбинации препаратов опубликуют уже в августе.

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