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РФПИ отчитался об испытании комбинации AstraZeneca и "Спутник V"

11:47
  • пятница
  • 30 июля 2021

После вакцинации никто из добровольцев не заболел

Комбинация вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и первого компонента российского "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") не вызвала серьезных побочных реакций.
Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Клиническое исследование проходит в Азербайджане, пишет РИА Новости. В нем приняли участие 50 добровольцев, после вакцинации никто из них не заболел и не получил "нежелательные явления".

"Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов", - отметили в фонде.

Ожидается, что первые данные по иммуногенности комбинации препаратов опубликуют уже в августе.

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