РФПИ отчитался об испытании комбинации AstraZeneca и "Спутник V"

После вакцинации никто из добровольцев не заболел
Комбинация вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и первого компонента российского "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") не вызвала серьезных побочных реакций.
Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Клиническое исследование проходит в Азербайджане, пишет РИА Новости. В нем приняли участие 50 добровольцев, после вакцинации никто из них не заболел и не получил "нежелательные явления".
"Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов", - отметили в фонде.
Ожидается, что первые данные по иммуногенности комбинации препаратов опубликуют уже в августе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram