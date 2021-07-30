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Тестирование онлайн-голосования проходит в круглосуточном режиме без сбоев

12:00
  • пятница
  • 30 июля 2021

Более 120 тыс человек проголосовали в первые сутки тестирования онлайн-выборов

Свыше 120 тысяч москвичей проголосовали в течение первых суток тестирования системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования
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"В ходе тестового онлайн-голосования выдано уже больше 123 тысяч бюллетеней. По первому вопросу принято 119 тысяч бюллетеней, по второму - 116 тысяч", - сказано в сообщении.

В штабе обратились к тем, что еще не поучаствовал в тестировании голосования. Организаторы призвали москвичей проголосовать прямо сейчас, чтобы не забыть.

Отмечается, что тестирование призвано проверить эффективность технических нововведений, например, отложенного решения, переключения бюллетеней и других. "Новые опции планируется применить на ближайших выборах", - заявили в оперштабе.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве 29 июля в 8:00. В нем могут принять участие все совершеннолетие жители города, имеющие полную учетную запись на официальном сайте мэра столицы. Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Так будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения. Голосование продолжится до 20:00 30 июля. Система электронного голосования будет использована во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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