Лукашенко заявил о борьбе со свободой слова в Белоруссии

Она переросла в экстремизм

Свобода слова в Белоруссии переросла в экстремистскую деятельность.

Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко. В связи с последними событиями в стране активизировались различные порталы, telegram-каналы и видеоблоги, которые призывают людей к бунту и кровавым расправам.

"Мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь под эту марку вырезать все точки зрения. Все, пропадет, погибнет страна! Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность", - подчеркнул Лукашенко (цитата по БелТА).

Президент отметил, что способен воспринимать критику адекватно, но нагнетать атмосферу страха через сфабрикованные сливы не позволит.

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