Зампред ЦИК напомнил о возможности голосования по месту нахождения

Прием заявлений начнется со 2 августа
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании в пятницу напомнил, что со 2 августа на госуслугах и в территориальных избирательных комиссиях начинается прием заявлений о голосовании по месту нахождения.
"Мобильный избиратель" - это возможность любому из нас переместиться в избирательном пространстве Российской Федерации, то есть выбрать удобный участок для голосования", - заявил Булаев. Трансляция заседания ЦИК велась на сайте комиссии.
С понедельника жители 7 регионов — Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя — смогут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании.
Подробнее о том, как пройдут многодневные выборы в сентябре, читайте в нашем материале.
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