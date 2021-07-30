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Зампред ЦИК напомнил о возможности голосования по месту нахождения

12:28
  • пятница
  • 30 июля 2021

Прием заявлений начнется со 2 августа

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании в пятницу напомнил, что со 2 августа на госуслугах и в территориальных избирательных комиссиях начинается прием заявлений о голосовании по месту нахождения.

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"Мобильный избиратель" - это возможность любому из нас переместиться в избирательном пространстве Российской Федерации, то есть выбрать удобный участок для голосования", - заявил Булаев. Трансляция заседания ЦИК велась на сайте комиссии.

С понедельника жители 7 регионов — Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя — смогут подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании.

Подробнее о том, как пройдут многодневные выборы в сентябре, читайте в нашем материале.

 

 

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