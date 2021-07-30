Россиян предупредили о возможной эвакуации из горящей Турции

Туроператоры и дипломаты окажут необходимое содействие
Генконсульство России обратилось к россиянам, которые находятся в пожароопасных регионах Турции.
Дипломаты призвали туристов быть предельно внимательными и быть готовыми к возможной эвакуации.
"Туроператоры в координации с генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы", - заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье.
Ранее 27 районов Антальи эвакуировали из-за лесных пожаров. Всего огнем охвачены 42 района региона, локализованы 57 из 71очагов пожара. По последним данным, погибли четыре человека: трое в Анталье, один в Мугле. Пострадали более 180.
По предварительным данным, обширные пожары спровоцировала сильная жара.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram