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Россиян предупредили о возможной эвакуации из горящей Турции

12:50
  • пятница
  • 30 июля 2021

Туроператоры и дипломаты окажут необходимое содействие

Генконсульство России обратилось к россиянам, которые находятся в пожароопасных регионах Турции.
Турция в огне: число погибших и пострадавших растет

Дипломаты призвали туристов быть предельно внимательными и быть готовыми к возможной эвакуации.

"Туроператоры в координации с генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы", - заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье.

Ранее 27 районов Антальи эвакуировали из-за лесных пожаров. Всего огнем охвачены 42 района региона, локализованы 57 из 71очагов пожара. По последним данным, погибли четыре человека: трое в Анталье, один в Мугле. Пострадали более 180.

По предварительным данным, обширные пожары спровоцировала сильная жара.

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