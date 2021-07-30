Собянин выделил 5 млрд руб. на помощь бизнесу из-за COVID-19

Мэр подписал постановление

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на поддержку малого и среднего бизнеса. Бизнес получит льготные кредиты и сможет компенсировать затраты на мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции.

Один миллиард рублей выделили на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19. Заявку будут принимать в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы с 1 сентября. Подробности опубликованы на сайте mos.ru.

Еще четыре миллиарда рублей направят на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Они выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличили до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.

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