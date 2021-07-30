Отмене перчаточного режима в Москве нашлось объяснение

Москвичам разрешили носить только маски

Коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Она может передаваться и через руки, но это случается значительно реже, а потому отмена перчаточного режима в Москве не скажется на текущей эпидситуации, уверены вирусологи.

По словам инфекциониста Георгия Викулова, власти столицы отменили перчаточный режим из-за снижения заболеваемости. "Такое решение приняли с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. Существенно на ситуацию это не повлияет", - считает он.

Эксперт подчеркнул, что масочный режим пока остается необходимым, поскольку такая защита предотвращает попадание вируса в дыхательные пути.

Вирусолог Алексей Аграновский согласился с мнением коллеги. "Вирус передается по воздуху. Через руки может передаваться, если человек дотронулся до капли мокроты, содержащей вирус, и полез в нос или глаза. Это не основной путь, и перчатки мало влияют на передачу SARS CoV-2. Достаточно мыть руки обычным мылом", - заявил врач.

Он добавил, что в свете отмены перчаточного режима должен быть усилен контроль за ношением масок в общественных местах, передает "Вечерняя Москва".

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