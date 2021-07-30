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Роспотребнадзор назвал напряженной текущую ситуацию с ковидом в стране

13:10
  • пятница
  • 30 июля 2021

Стабилизация наблюдается только в нескольких регионах, рассказала глава ведомства Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России.

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"В самом деле, эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной, есть субъекты, где ситуация стабилизировалась", - сказала Попова.

По ее словам, московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости коронавирусом. Сегодня наблюдается стабилизация и снижение, отметила Попова.

"Московский регион справился с этим подъемом за четыре недели и это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большие регионы - огромная агломерация успешно справилась с подъемом, и сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение", - сообщила глава Роспотребнадзора (цитата по РИА Новости).

Попова также заявила, что темпы вакцинации от коронавируса надо ускорить, чтобы не допустить очередного взрывного роста осенью.

За последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 485 человек.

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