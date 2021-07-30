Песков посоветовал российским олимпийцам не обращать внимания на критику

Спортсменов регулярно обвиняют в употреблении допинга

Российским олимпийцам не стоит обращать внимание на неконструктивную критику и негативные высказывания.

Спортсменам стоит сосредоточиться на своих результатах и получении медалей, заявили в Кремле.

"Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все", - отметил пресс-секретарь президента Песков (цитата по ТАСС).

Ранее чилийский журналист задал Медведеву вопрос, после того как он вышел в четвертьфинал Олимпиады: "Российский спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников. Как вы к этому относитесь?" Медведев отказался отвечать на этот вопрос и призвал лишить журналиста аккредитации. Организационный комитет Олимпийский игр начал расследование.

Затем американский пловец Райан Мерфи выразил сомнение в "чистоте" от допинга россиянина Евгения Рылова, который одержал победу.

Из-за серии допинг-скандалов сборная России в Токио выступает без флага и гимна как сборная Олимпийского комитета России (ОКР или ROC).

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