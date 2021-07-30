Александр Мажуга: Российские ученые научили лекарства бить по болевым точкам

Он вместе с коллегами предложил новую систему адресной доставки лекарств

Доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о том, как адресная доставка лекарств помогает лечить серьезные заболевания. По его словам, пандемия доказала, что отечественная медицина должна быть выведена на новый уровень, а повышение доступности и качества медицинской помощи – одна из важнейших задач, стоящих перед отечественной медициной и наукой.

Чтобы достичь этого результата нужно вести работу по трем направлениям: своевременность медицинских услуг, правильность выбора лечения, диагностики и реабилитации и оценка результата, достигнутого специалистами.

Мажуга отметил, что предложенная Сергеем Собяниным программа "Лучший город Земли" содержит целый ряд предложений по улучшению доступности здравоохранения: 4 млн москвичей получили возможность получать помощь врачей в шаговой доступности от дома благодаря строительству новых поликлиник и других медицинских объектов. Не менее важно внедрять новые эффективные технологии в медицину, в том числе добиваясь этого на законодательном уровне, через народную программу "Единой России".

Об одной из технологий Мажуга рассказал подробно. Речь идет об адресной доставке лекарств. По его словам, для лечения особенно важно не только подобрать оптимальную концентрацию лекарства, но и сделать так, чтобы именно этот состав попал к клеткам, которым нужна помощь. Он вместе с коллегами предложил новую систему адресной доставки лекарственных препаратов.

В ее состав входят три основных компонента: магнитные частицы, действующее вещество, и его блокатор.

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