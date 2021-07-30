В "Векторе" рассказали об эволюции вакцин от COVID-19

Вирус мутирует, и вакцины меняются вместе с ним

Мутации коронавирусной инфекции сказываются на эффективности вакцин, но в большинстве случаев препараты продолжают оставаться эффективными, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Все вакцины сделаны на основе исходного уханьского варианта. Те замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая "дельта", немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант, но в подавляющем большинстве данные вакцины остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет", - объяснил эксперт.

По его словам, создателям новых препаратов придется менять ядро вакцины на "дельта"-вариант. На сегодняшний день он составляет уже 95% случаев COVID-19, что гарантирует появление новых вариантов именно на его основе, передает РИА Новости.

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