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В "Векторе" рассказали об эволюции вакцин от COVID-19

13:42
  • пятница
  • 30 июля 2021

Вирус мутирует, и вакцины меняются вместе с ним

Мутации коронавирусной инфекции сказываются на эффективности вакцин, но в большинстве случаев препараты продолжают оставаться эффективными, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

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"Все вакцины сделаны на основе исходного уханьского варианта. Те замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая "дельта", немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант, но в подавляющем большинстве данные вакцины остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет", - объяснил эксперт.

По его словам, создателям новых препаратов придется менять ядро вакцины на "дельта"-вариант. На сегодняшний день он составляет уже 95% случаев COVID-19, что гарантирует появление новых вариантов именно на его основе, передает РИА Новости.

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