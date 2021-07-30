Видео крупного пожара на юго-востоке Москвы

При тушении пострадали двое пожарных

На юго-востоке Москвы этой ночью горел склад. Пожар начался в одном из хранилищ и быстро распространился по деревянным перекрытиям. Спецслужбам удалось справиться с пламенем только к пяти часам утра. Для ликвидации пожара понадобилась даже помощь Мосавиации.

Этой ночью в районе метро "Марьино" не спали. С полуночи местные жители напряженно следили за развитием ситуации на промзоне - там загорелся склад. Сначала вспыхнули помещения на площади около 300 квадратных метров. Задымление было очень сильным, очаг возгорания не удавалось найти. На место ЧП были стянуты значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Несмотря на все усилия, огонь продолжал распространяться, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Запах гари окутал весь район, черный столб дыма поднялся на десятки метров. Около четырех часов утра к тушению присоединились вертолеты Московского авиационного центра.

Сообщается, что во время тушения двое пожарных получили ожоги, но госпитализация им не потребовалась. Полностью с огнем удалось справиться уже к утру. Известно, что от огня пострадал склад компании, которая сдает боксы в аренду для хранения вещей. В сгоревшем терминале могли быть товары интернет-магазинов, техника, документы, личные вещи или мебель

Наталья Тарасова, Павел Винокуров, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

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