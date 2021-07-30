Два автобуса столкнулись на Пятницком шоссе в Москве

Для эвакуации пострадавших привлекли санитарную авиацию

Прокуратура начала проверку по факту аварии с двумя автобусами в Митине. ДТП произошло сегодня около 10 утра, передает "ТВ Центр".

В районе 28-го дома на Пятницком шоссе автобус частного перевозчика, следовавшего по маршруту 829к, столкнулся с автобусом Мосгортранса №267, который стоял на светофоре.

В этот момент в него и въехала другая машина. Пострадали два пассажира коммерческого автобуса. Они были госпитализированы. Для эвакуации понадобилась помощь санитарной авиации. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

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