На станции "Воронцовская" БКЛ метро завершены монолитные работы

Как идет облицовка колонн и стен и почему впервые здесь используют искусственный камень?

Кварцевый агломерат впервые в истории столичной подземки используют при отделке новых станций. Так, искусственный камень жёлтого и терракотового цветов будут применять при оформлении "Зюзино" и "Новаторской" Большой кольцевой линии, а насыщенного оранжевого оттенка - на станции "Воронцовская".

Уже сейчас, когда строители едва смонтировали подвесной 3D-потолок на станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии, он привлекает внимание. Конструкция состоит из множества алюминиевых пластин и неоновых светильников. Пока они не горят, складывается ощущение, будто это русло высохшей реки, усыпанное белоснежными ракушками. Но то ли будет, когда эту станцию откроют. Ведь тогда ракушки засверкают неоновым светом и всем пассажирам будет казаться, что над ними мерцает Млечный путь, а сами они находятся на борту космического корабля, мчащегося сквозь года и пространство. В оформлении станции используются новые виды материалов, которые прежде никогда в метро использовались.

"Одной из особенностей станции "Воронцовская", что мы здесь применяем в первый раз в истории нашего метро, мы устанавливаем искусственный камень – кварцевый агломерат. Очень интересный материал. 90% состоит из материала кварц… И синтетическая нейтральная вяжущая, позволяющая нам решать интересное архитектурное оформление", - заявил Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Сейчас заканчивается облицовка колонн и стен, проступают очертания вестибюля. Здесь будут преобладать серые, черные и оранжевые цвета. Эта станция явно будет производить завораживающее впечатление и в первые месяцы её работы на перроне, наверняка, будет не протолкнуться от пассажиров, просто потому что многие захотят приехать сюда лишь для того, чтобы полюбоваться звездным небом и почувствовать себя на борту межзвездного ковчега.

"На данный момент основные монолитные конструкции закончены, осталось только завершить примыкание к действующей станции Калужской-рижской линии метро", - сказал Александр Ситников, руководитель проекта строительства станции "Воронцовская".

Пересесть с одной станции на другую можно будет через северный вестибюль станции "Калужская", который расширят. После того, как "Воронцовскую" откроют, снизится загрузка центральных пересадочных узлов столичной подземки и улучшится транспортная доступность Обручевского района Москвы, где проживает более 40 тысяч человек. За сутки пассажиропоток через "Воронцовскую" будет около 300 тысяч.

И уже этим летом планируется завершить проходку тоннелей всех станций Большой кольцевой линии, откроют ее в 2022 году и это на год раньше, чем планировалось первоначально.

Александр Марков, "ТВ Центр".

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