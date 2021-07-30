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На станции "Воронцовская" БКЛ метро завершены монолитные работы

15:19
  • пятница
  • 30 июля 2021

Как идет облицовка колонн и стен и почему впервые здесь используют искусственный камень?

Кварцевый агломерат впервые в истории столичной подземки используют при отделке новых станций. Так, искусственный камень жёлтого и терракотового цветов будут применять при оформлении "Зюзино" и "Новаторской" Большой кольцевой линии, а насыщенного оранжевого оттенка - на станции "Воронцовская".

Уже сейчас, когда строители едва смонтировали подвесной 3D-потолок на станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии, он привлекает внимание. Конструкция состоит из множества алюминиевых пластин и неоновых светильников. Пока они не горят, складывается ощущение, будто это русло высохшей реки, усыпанное белоснежными ракушками. Но то ли будет, когда эту станцию откроют. Ведь тогда ракушки засверкают неоновым светом и всем пассажирам  будет казаться, что над ними мерцает Млечный путь, а сами они находятся на борту космического корабля, мчащегося сквозь года и пространство. В оформлении станции используются новые виды материалов, которые прежде никогда в метро использовались.

"Одной из особенностей станции "Воронцовская", что мы здесь применяем в первый раз в истории нашего метро, мы устанавливаем искусственный камень – кварцевый агломерат. Очень интересный материал. 90% состоит из материала кварц… И синтетическая нейтральная вяжущая, позволяющая нам решать интересное архитектурное оформление", - заявил Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Сейчас заканчивается облицовка колонн и стен, проступают очертания вестибюля. Здесь будут преобладать серые, черные и оранжевые цвета. Эта станция явно будет производить завораживающее впечатление и в первые месяцы её работы на перроне, наверняка, будет не протолкнуться от пассажиров, просто потому что многие захотят приехать сюда лишь для того, чтобы полюбоваться звездным небом и почувствовать себя на борту межзвездного ковчега.

"На данный момент основные монолитные конструкции закончены, осталось только завершить примыкание к действующей станции Калужской-рижской линии метро", - сказал Александр Ситников, руководитель проекта строительства станции "Воронцовская".

Пересесть с одной станции на другую можно будет через северный вестибюль станции "Калужская", который расширят. После того, как "Воронцовскую" откроют, снизится загрузка центральных пересадочных узлов столичной подземки и улучшится транспортная доступность Обручевского района Москвы, где проживает более 40 тысяч человек. За сутки пассажиропоток через "Воронцовскую" будет около 300 тысяч.

И уже этим летом планируется завершить проходку тоннелей всех станций Большой кольцевой линии, откроют ее в 2022 году и это на год раньше, чем планировалось первоначально.

Александр Марков, "ТВ Центр".

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Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
Строительство станции метро "Воронцовская" БКЛ
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