Бирюков рассказал о подготовке Москвы к зиме

Для работы в холодный сезон подготовлено свыше 23 тысяч единиц коммунальной техники

Москва будет полностью готова к наступлению зимы в сентябре. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, город справится с любыми капризами погоды: будь то снег или морозы. Для работы в холодный сезон подготовлено свыше 23 тысяч единиц коммунальной техники. Кроме того, увеличена мощность снегоплавильных пунктов, еще 38 станций находятся в резерве. Но главное - большая часть зданий уже готова к отопительному сезону.

"Все учреждения социальной сферы выполняют графики и уровень готовности, уже подготовлено к зиме примерно 70 процентов, 72 процента подготовлено к зиме - объекты жилого фонда. Объекты большой энергетики - это 13 ТЭС, порядка 200 больших, средних, малых, больших котельных по городу, они должны будут готовы к 25 сентября, то есть к пуску тепла", - сообщил Бирюков.

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