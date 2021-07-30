Спорт, выставки и день рождения ВДНХ: куда пойти на выходных в Москве

Музеи и парки столицы подготовили много интересного

Концерты, спектакли, день рождения ВДНХ и выставка современного искусства в подземном музее "Зарядья", а для любителей спортивного отдыха - скандинавская ходьба. Представляем афишу на выходные в Москве.

День рождения на ВДНХ привыкли отмечать с размахом. 1 августа главной выставке страны исполняется 82 года. В качестве подарка - не только насыщенная программа, это концерты, спектакли, гастрособытия, но и новые объекты. Добро пожаловать в Гараж особого назначения ФСО России. Здесь находятся автомобили и мотоциклы почетного эскорта. Среди экспонатов и лимузин Aurus Senat, на котором в 2018 году Владимир Путин прибыл на церемонию вступления в должность президента.

"Интереснейший музей, интереснейший с технической точки зрения, с инженерной точки зрения. Бесконечное поле для открытий, когда смотришь исторические образцы, когда слушаешь рассказы людей, которые непосредственно заняты в охране первых лиц государства, конечно, по-другому осмысливаешь историю", - заявил Тимур Зельдич, коммерческий директор ВДНХ.

А в подземном музее в "Зарядье" ждут осмысления произведения современного искусства. Премьеры: "Даная" Натальи Гудович и "Маски" Дмитрия Шабалина.

"В них я попытался упорядочить хаос, который я нахожу вокруг себя. Я работаю с разными игрушками, которые вы видите здесь, с украшениями, с разными бытовыми предметами и совмещаю из них такие диковинные композиции", - рассказал художник Дмитрий Шабалин.

А вот эти три – NFT группы художников AES +F - в мире хорошо известны, их видеоинсталляции отмечены международными наградами. Аэропорт как чистилище.

"Наши персонажи разных возрастов пытаются с ними играть, как-то их ловить, приласкать, а сами эти химеры обитают в летающем городе", - говорит художник Евгений Святский.

Формат выставки необычный - экспонаты меняются каждые три недели.

"Зрители, которые сюда приходят, могут проголосовать за те работы, которые они видят, и та работа, которая набирает наибольшее число голосов зрителей - она остается на следующую выставку", - сказала Ирина Осипова, заместитель начальника отдела выставочных проектов парка "Зарядье".

Таким образом публика уже оставила на выставке "Торты" Владимира Дубосарского.

Очень модная тема. Из "бабушкиных сундуков" - на подиумы и в лучшие выставочные залы мира. В московском "Манеже" показывают шедевры лоскутного шитья. Почти две тысячи работ из России, Японии, Кореи.

Пэчворк или лоскутное шитье становится все популярнее в мире. В "Манеже" можно вдохновиться тончайшими авторскими работами, выполненными в самых разных техниках. И приобщиться к этому искусству самому - на мастер-классах.

Первое после длительного перерыва занятие по скандинавской ходьбе в парке у Джамгаровского пруда начинается с разминки. А потом работа над техникой - вперед, по аллеям. Возобновились, впрочем, не только тренировки в рамках "Московского долголетия", вновь заработал и проект "Спортивные выходные". В пятнадцати московских парках в субботу и воскресенье бесплатно можно попрактиковать йогу, растяжку, танцы. Безопасность при этом - важнее всего. Принять участие могут лишь те, кто сделал прививку и имеет QR-код.

"У меня всегда хорошее настроение, но когда я узнала, что мы опять будем нашей дружной компанией здесь собираться - конечно, это я не могла дождаться утра, потому что это действительно очень приятно", - сказала участница проекта "Московское долголетие" Елена Беляева.

Замечательное настроение, отличная погода, свежий воздух и приятная компания. И если выходные прошли с пользой, значит удачной будет и вся предстоящая неделя.

Юлия Богоманшина, Мария Леванова, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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