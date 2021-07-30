ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы уточнили правила ношения перчаток для официантов

15:05
  • пятница
  • 30 июля 2021

Они будут нужны только в определенных случаях

В Москве больше не нужно носить перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Указ сегодня подписал Сергей Собянин.

Смягчить меры позволяет улучшение ситуации с коронавирусом. Как рассказал сегодня на своем сайте мэр Москвы, благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось почти в два с половиной раза, а число госпитализаций - в полтора по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

Несмотря на это, использование масок по-прежнему остается обязательным. Что же касается ресторанов и кафе, то официанты теперь также могут обслуживать гостей без перчаток. Они будут нужны только в определенных случаях.

"Это приготовление блюд в холодном цехе, приготовление каких-то специальных блюд, где перчатки остаются обязательными. В целом для обслуживания посетителей официанты уже не обязаны надевать перчатки", –  сообщил Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Ресторан
Ресторан
Масочный режим
Масочный режим
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.