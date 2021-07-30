Власти Москвы уточнили правила ношения перчаток для официантов

Они будут нужны только в определенных случаях

В Москве больше не нужно носить перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Указ сегодня подписал Сергей Собянин.

Смягчить меры позволяет улучшение ситуации с коронавирусом. Как рассказал сегодня на своем сайте мэр Москвы, благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось почти в два с половиной раза, а число госпитализаций - в полтора по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

Несмотря на это, использование масок по-прежнему остается обязательным. Что же касается ресторанов и кафе, то официанты теперь также могут обслуживать гостей без перчаток. Они будут нужны только в определенных случаях.

"Это приготовление блюд в холодном цехе, приготовление каких-то специальных блюд, где перчатки остаются обязательными. В целом для обслуживания посетителей официанты уже не обязаны надевать перчатки", – сообщил Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы.

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