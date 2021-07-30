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Путин оценил работу организации "Россия - страна возможностей"

14:38
  • пятница
  • 30 июля 2021

Президент провел встречу с Алексеем Комиссаровым

За время существования проекта "Лидеры России" триста его участников назначены на высокие посты на государственной службе и в бизнес-сфере. Среди них губернаторы, заместители министров, мэры и руководители предприятий. О результатах работы организации "Россия - страна возможностей", на базе которой и проводится конкурс, говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором компании Алексеем Комиссаровым, передает "ТВ Центр".

Путин: Алексей Геннадиевич, организация создавалась в 2018 году, да?

Комиссаров: В мае, три года прошло.

Путин: Да, для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей. За это время немало сделано. Как Вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшее время?

Комиссаров: Спасибо большое, Владимир Владимирович! Вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно они такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные. Системная работа, которая проходит по Вашей инициативе, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию дает свои плоды.

Среди проектов организации - "Школа губернаторов", конкурс "Большая перемена", образовательный центр "Сенеж" и другие. В них уже приняли участие более восьми миллионов человек. И количество заявок с каждым годом растёт. Большой интерес проявляют и иностранцы.

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