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Вакцинацию от коронавируса прошли 75% сотрудников департамента культуры Москвы

13:48
  • пятница
  • 30 июля 2021

Также от COVID-19 привились 69% работников подведомственных учреждений

Прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 75% сотрудников столичного департамента культуры. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Там напомнили, что до 15 августа вакцинацию двумя компонентами вакцины должны пройти 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, флагманских центрах госуслуг "Мои документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе в Гостином дворе.

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