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Лукашенко допустил размещение ВС России в Белоруссии

14:01
  • пятница
  • 30 июля 2021

Это может произойти при определенном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти в пятницу назвал условие, при котором на территории его страны могут быть размещены Вооруженные силы России.
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"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - сказал глава государства (цитата агентства БелТА).

Лукашенко при этом подчеркнул, что сейчас в подобных мерах нет необходимости.

В нужный момент, продолжил президент, Белоруссия сама может "поставить под ружье" 500 тысяч человек.

Белорусский лидер также напомнил, что в августе прошлого года, "когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело", в страну не вводились ни российские, ни украинские войска, Белоруссия справилась сама.

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