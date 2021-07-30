Лукашенко допустил размещение ВС России в Белоруссии

Это может произойти при определенном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти в пятницу назвал условие, при котором на территории его страны могут быть размещены Вооруженные силы России.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - сказал глава государства (цитата агентства БелТА).

Лукашенко при этом подчеркнул, что сейчас в подобных мерах нет необходимости.

В нужный момент, продолжил президент, Белоруссия сама может "поставить под ружье" 500 тысяч человек.

Белорусский лидер также напомнил, что в августе прошлого года, "когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело", в страну не вводились ни российские, ни украинские войска, Белоруссия справилась сама.

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