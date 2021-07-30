Назван доход для "комфортной ипотеки"

Важно сохранить привычный уровень жизни

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) назвало рекомендованную сумму дохода для комфортного обслуживания ипотечного кредита.

В июне средняя сумма составила 78,2 тысячи рублей. По сравнению с декабрем 2020 цифра выросла на 11,3%, передает РИА Новости.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве – 168,7 тысячи рублей, Московской области – 122,7 тысячи рублей и Санкт-Петербурге (105,5 тысячи рублей).

"Заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни", - отметила директор по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

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