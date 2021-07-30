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Стали известны сроки регистрации вакцины "Эпиваккорона-Н"

14:03
  • пятница
  • 30 июля 2021

Случиться это может уже до конца лета

Генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что разработанная в учреждении вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" может быть зарегистрирована в России в августе.
В "Векторе" рассказали об эволюции вакцин от COVID-19

"На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен, и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины. В августе мы рассчитываем зарегистрировать вакцину "Эпиваккорона-Н" по двукратной схеме применения", - цитирует специалиста ТАСС.

Клинические исследования препарата начались 16 апреля. Участвуют три группы добровольцев.

Ранее в "Векторе" заявили, что первым компонентом вакцины от COVID-19 (учитываются все зарегистрированные препараты) в России привились уже 36 миллионов человек. Полный курс вакцинации прошли 26 миллионов.

 
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