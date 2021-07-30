Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах

Данных о пострадавших нет

Министерство обороны Армении сообщило, что со стороны Азербайджана следуют новые обстрелы, передает РИА "Новости".

"Азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и другого стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что огонь был подавлен ответными действиями. Данных о пострадавших нет.

Азербайджан пока официально не прокомментировал эти обвинения.

Ранее на этой неделе Армения сообщила о перестрелке на границе, в ходе которой погибли три человека, а пятеро были ранены. Позже Ереван и Баку договорились о перемирии при посредничестве Москвы.

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