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Армения обвинила Азербайджан в новых обстрелах

14:14
  • пятница
  • 30 июля 2021

Данных о пострадавших нет

Министерство обороны Армении сообщило, что со стороны Азербайджана следуют новые обстрелы, передает РИА "Новости".
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"Азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и другого стрелкового оружия по армянским позициям, дислоцированным на ерасхском участке", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что огонь был подавлен ответными действиями. Данных о пострадавших нет.

Азербайджан пока официально не прокомментировал эти обвинения.

Ранее на этой неделе Армения сообщила о перестрелке на границе, в ходе которой погибли три человека, а пятеро были ранены. Позже Ереван и Баку договорились о перемирии при посредничестве Москвы.

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