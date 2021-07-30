ВОЗ рассказала, как долго сохраняется постковидное состояние

Среди основных симптомов - одышка и усталость

Представитель Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас сообщила, что основные симптомы постковидного состояния (или затяжного COVID-19) - одышка, когнитивная дисфункция и усталость.

"Это три наиболее распространенных. Однако на самом деле у пациентов было зарегистрировано более 200 симптомов. Так что список довольно длинный", - приводит слова Диас РИА "Новости".

Она при этом подчеркнула, что сохраняться эти симптомы могут в течение трех-девяти месяцев. Таким пациентам нужна реабилитация - в том числе помощь психологов и социальных работников.

"По мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение", - заключила спикер.

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