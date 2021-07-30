Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнут перечислять 2 августа

Михаил Мишустин подтвердил, что технически всё готово

Регулярные субсидируемые полеты единой дальневосточной авиакомпании начнутся во второй половине августа. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

В повестке совещания - модернизация здравоохранения в дальневосточных регионах, поддержка экологических проектов. Более двух миллиардов рублей будет направлено на обеспечение подачи воды в Крыму. Зашла речь и о дополнительных выплатах на школьников.

"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал. Перечислять начнем в понедельник. Сегодня подготовим постановление, чтобы родители получили деньги раньше и у них было больше времени подготовить детей в школу", - заявил Михаил Мишустин.

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