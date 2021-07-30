Россия и США обмениваются информацией по антитеррору

СВР и ЦРУ остаются партнерскими службами

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о взаимодействии Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом.

"ЦРУ для нас является партнерской службой, традиционно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом", - отметил глава СВР в беседе с ТАСС.

Вместе с тем Нарышкин обратил внимание на то, что сейчас этот диалог "не такой активный, как прежде".

Кроме того, директор СВР добавил, что рассчитывает на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

Прежде Нарышкин назвал обвинения в том, что Россия якобы причастна к различным кибератакам, взломам и отравлениям, "нелепыми, а подчас убогими".

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