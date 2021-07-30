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Россия и США обмениваются информацией по антитеррору

14:49
  • пятница
  • 30 июля 2021

СВР и ЦРУ остаются партнерскими службами

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о взаимодействии Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом.
Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением

"ЦРУ для нас является партнерской службой, традиционно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом", - отметил глава СВР в беседе с ТАСС.

Вместе с тем Нарышкин обратил внимание на то, что сейчас этот диалог "не такой активный, как прежде".

Кроме того, директор СВР добавил, что рассчитывает на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

Прежде Нарышкин назвал обвинения в том, что Россия якобы причастна к различным кибератакам, взломам и отравлениям, "нелепыми, а подчас убогими".

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