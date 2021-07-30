Российские шпажисты выиграли серебро на ОИ в Токио

В финале уступили японцам
Серебряными призерами в командном турнире на Олимпийских играх в Токио стали российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос.
В финале они уступили японцам. Итоговый счет - 36:45.
Для России это первая медаль в этом виде фехтования за 25 лет. Третьими стали спортсмены из Южной Кореи.
Всего у российской команды теперь 34 награды - 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. В общем зачете сборная ОКР идет четвертой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: