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Российские шпажисты выиграли серебро на ОИ в Токио

15:00
  • пятница
  • 30 июля 2021

В финале уступили японцам

Серебряными призерами в командном турнире на Олимпийских играх в Токио стали российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос.

В финале они уступили японцам. Итоговый счет - 36:45.

Для России это первая медаль в этом виде фехтования за 25 лет. Третьими стали спортсмены из Южной Кореи.

Всего у российской команды теперь 34 награды - 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. В общем зачете сборная ОКР идет четвертой.

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