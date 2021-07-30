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60-летний Джордж Клуни снова станет отцом

15:11
  • пятница
  • 30 июля 2021

Актер и Амаль Аламуддин ждут близнецов

Голливудского актера Джорджа Клуни, которому в мае исполнилось 60 лет, вскоре ждет радостное событие. Вместе с супругой Амаль Аламуддин они готовится снова стать родителями, сообщает журнал ОК!

По данным СМИ, пара ждет близнецов. У Амаль сейчас подходит к концу первый триместр.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в 2014 году в Италии. Там они сейчас и проживают. У пары уже есть двое детей - Элла и Александр – они родились в 2017 году.

В конце прошлого года Джорджа Клуни госпитализировали с панкреатитом из-за резкого похудения. Актеру потребовалось несколько недель, чтобы восстановиться. Он пропустил несколько съемочных дней.

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