МИД: Россия внимательно следит за ситуацией в Турции

Москва и Анкара постоянно контактируют
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что ведомство внимательно следит за ситуацией с пожарами в Турции.
"Россия, вы знаете, оказала содействие турецким властям, чтобы помочь им справиться с этой бедой. Там работает наша техника, включая самолеты Бе-200", - приводит слова замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.
Он добавил, что Москва и Анкара постоянно контактируют.
"Конечно, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придется принимать антикризисные решения", - заметил при этом дипломат.
По его словам, российская сторона получает информацию о ситуации не только через посольство, но и через консульских представителей.
Ранее 27 районов Антальи эвакуировали из-за лесных пожаров. Всего огнем охвачены 42 района региона, локализованы 57 из 71 очага.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram