МИД: Россия внимательно следит за ситуацией в Турции

Москва и Анкара постоянно контактируют

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что ведомство внимательно следит за ситуацией с пожарами в Турции.

"Россия, вы знаете, оказала содействие турецким властям, чтобы помочь им справиться с этой бедой. Там работает наша техника, включая самолеты Бе-200", - приводит слова замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Он добавил, что Москва и Анкара постоянно контактируют.

"Конечно, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придется принимать антикризисные решения", - заметил при этом дипломат.

По его словам, российская сторона получает информацию о ситуации не только через посольство, но и через консульских представителей.

Ранее 27 районов Антальи эвакуировали из-за лесных пожаров. Всего огнем охвачены 42 района региона, локализованы 57 из 71 очага.

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