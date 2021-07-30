Япония вновь обновила суточный антирекорд по коронавирусу

За сутки заболели 10743 человека

Как сообщил в пятницу телеканал NHK, в Японии, где сейчас идут летние Олимпийские игры, за сутки выявили 10743 новых случая COVID-19.

Это максимальный показатель в стране за все время пандемии. Предыдущие антирекорды были установлены в четверг (10699) и среду (9576). Всего в Японии заразились более 914 тысяч человек, скончались 15,1 тысячи пациентов.

В Токио во вторник подтвердились 2848 случаев коронавируса, в среду - 3177, в четверг - 3865, в пятницу - 3300.

Ухудшение эпидемиологической обстановки японские власти объясняют распространением дельта-штамма.

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