После пожара на заводе в Ростовской области госпитализированы семь человек

ЧП произошло в городе Каменске-Шахтинском

На расположенном в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области комбинате "Каменский" произошло возгорание в одном из цехов, сообщается на сайте предприятия.

"В результате случившегося госпитализировано семь человек. В настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице", - уточняется в сообщении.

Ранее СМИ писали, что один рабочий, получивший химические ожоги, умер.

Учредителем предприятия является Минпромторг, на объект приехали представители ведомства.

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