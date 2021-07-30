После пожара на заводе в Ростовской области госпитализированы семь человек

ЧП произошло в городе Каменске-Шахтинском
На расположенном в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области комбинате "Каменский" произошло возгорание в одном из цехов, сообщается на сайте предприятия.
"В результате случившегося госпитализировано семь человек. В настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице", - уточняется в сообщении.
Ранее СМИ писали, что один рабочий, получивший химические ожоги, умер.
Учредителем предприятия является Минпромторг, на объект приехали представители ведомства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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