Устойчивая защита: россиян призвали ревакцинироваться

Число случаев инфицирования в столичном регионе снижается

В Москве отменяется обязательный перчаточный режим в общественных местах. Послабления стали возможны благодаря улучшению эпидобстановки в мегаполисе. Об этом в пятницу сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что темпы распространения инфекции по сравнению с пиком в июне снизились более чем вдвое, а количество госпитализаций уменьшилось в полтора раза. Масочный режим в столице пока остаётся в силе.

За четыре недели Московский регион справился с новым подъёмом распространения коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что это лучший результат за всю пандемию. Число случаев инфицирования снизилось более чем в два раза. Госпитализаций - в полтора. Как результат - в столице отменяют обязательное ношение перчаток в общественных местах. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остаётся обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений. Будьте здоровы. Берегите себя. Если ещё не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение".

Именно прививка, которую делает всё больше москвичей, помогает стабилизировать ситуацию и создаёт условия для постепенного смягчения ограничений. Увеличить темпы вакцинации стараются и другие регионы - в Хакасии помощи попросили у Министерства обороны. Теперь в Абакане развёрнут мобильный госпиталь, где после необходимого медосмотра прививку уже сделали более тысячи человек.

Объяснять, почему так важно вовремя сделать прививку от коронавируса, до сих пор приходится ещё многим. Да, можно заболеть и после вакцинации. Но переносить ковид такие пациенты будут намного легче. В Уфе в госпитале лежит 90 пациентов, 82 из них не сделали прививку. А те, кто всё-таки попал в больницу с вакциной, быстрее выздоравливают.

Чтобы иметь устойчивую защиту долгое время, врачи советуют проводить ревакцинацию. В Сирии на российской авиабазе Хмеймим военнослужащие начали делать прививку повторно. До этого компоненты "Спутника V" они получили ещё до Нового года.

Накануне Министерство обороны Соединенных Штатов ввело требование для военных и гражданского персонала о проведении вакцинации от коронавируса. Кроме того, по распоряжению президента Байдена прививка становится обязательной для 4 миллионов федеральных служащий США.

Американские власти уже открыто говорят, что укол от коронавируса - не право, а обязанность. В Техасе непривитых сотрудников больниц начали отстранять от работы без сохранения зарплаты, и Верховный суд штата назвал такие меры законными. Правительство США рассматривает возможность введения штрафов за отказ от прививки. Следующий шаг - сделать вакцинацию обязательной для абсолютно всех американцев. Байден пытается убедить пойти на это местные власти. Считается, что принятие таких распоряжений в их компетенции. Впрочем, Минюст, президент и федеральное правительство США уже прорабатывают вопрос о едином законе - об обязательной прививке от ковида на территории всей страны.

Пётр Вершинин, Екатерина Выскребенцева, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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