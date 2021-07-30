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В ЦИК рассказали о видеонаблюдении на выборах

18:09
  • пятница
  • 30 июля 2021

Система видеонаблюдения будет профессиональной

Система видеонаблюдения, которую задействуют на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, будет абсолютно профессиональной и позволит влиять на принятие решений по возможным ошибкам. Об этом заявил сегодня заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев на заседании комиссии.

По его словам, наблюдатели от политических партий и Общественной палаты, которые будут присутствовать на избирательных участках, смогут получить доступ к видеозаписям, сделанным в ходе голосования 17, 18 и 19-го сентября, причем не только днем, но и в ночное время. Кроме того, все заинтересованные граждане смогут следить за ходом голосования в специально созданных центрах наблюдения, сообщает "ТВ Центр".

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