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Жириновский рассказал о важности железных дорог для России

18:14
  • пятница
  • 30 июля 2021

Лидер ЛДПР посетил Киевский вокзал Москвы

О роли железных дорог в транспортной системе страны в пятницу говорил Владимир Жириновский на встрече с сотрудниками РЖД.

Лидер ЛДПР побывал на Киевском вокзале столицы, оценил комфортабельные вагоны состава Москва-Брянск, а ещё познакомился с услугами, которые сейчас предлагают пассажирам в пути. Владимир Жириновский рассказал, что сам он почетный железнодорожник, а в его семье несколько человек работали в этой отрасли. По словам лидера ЛДПР, железные дороги остаются самым надежным видом сообщения по всему миру, передает "ТВ Центр".

"Мы всегда уделяли огромное внимание транспорту как таковому. И рады, что сейчас идёт строительство мощное автодорог, аэропорты, но главное - железные дороги! Они напрямую скрепляют", - заявил Жириновский.

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