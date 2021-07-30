Финал Олимпиады в теннисном миксте будет российским

Золото и серебро в копилку сборной обеспечены

В финале теннисного микста на летних Олимпийских играх в Токио сыграют две российские пары - Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев встретятся с Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Последние в полуфинале оказались сильнее сербов Нины Стоянович и Новака Джоковича. Павлюченкова и Рублев ранее обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.

Таким образом, теперь понятно, что у России в этой дисциплине будут золотая и серебряная медали.

Джокович, первая ракетка мира, потерпел второе поражение за день. Ранее он уступил в полуфинале одиночных соревнований немцу Александру Звереву. В решающем матче тот сразится с россиянином Кареном Хачановым.

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