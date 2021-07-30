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Известна причина нештатной ситуации с модулем "Наука" на МКС

16:20
  • пятница
  • 30 июля 2021

У него включилась двигательная установка

Генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что в четверг у многоцелевого лабораторного модуля "Наука" включилась двигательная установка из-за сбоя программного обеспечения.
Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - цитирует Соловьева ТАСС.

Он добавил, что ситуацию быстро парировали с помощью двигательной установки модуля "Звезда".

По словам Соловьева, на ближнем участке полета модуля к МКС наблюдались незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки. "Механика стыковки отработала надежно, без замечаний", - заключил генконструктор.

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