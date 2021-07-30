Двое погибли при нападении на танкер Mercer Street в Аравийском море

Среди членов экипажа значится россиянин
Компания Zodiac Maritime сообщила о нападении на японский танкер Mercer Street в Аравийском море.
"Инцидент привел к смерти двух членов экипажа - гражданина Румынии и гражданина Великобритании. У нас нет информации о том, что кто-либо еще пострадал", - приводит сообщение ТАСС.
Предположительно, случившееся было связано с пиратством. Других подробностей от официальных источников нет.
СМИ писали, что экипаж танкера состоит из 27 человек, в их числе один россиянин. Во время нападения судно находилось примерно в 280 километрах от побережья Омана.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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