Германия ужесточает правила въезда в страну

Новые меры начнут действовать уже с 1 августа

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что в условиях пандемии с 1 августа меняются правила въезда в страну.

"Все путешествующие с 1 августа будут обязаны предъявить свидетельство о прививке, тесте или справку о выздоровлении", - цитирует распоряжение ТАСС.

Принимаются меры, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса. Власти отмечают, что многие немцы скоро начнут возвращаться из отпусков.

Кроме того, с 1 августа Германия делит страны на две категории - зоны с повышенным риском распространения COVID-19 и зоны распространения вариаций.

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