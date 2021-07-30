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Германия ужесточает правила въезда в страну

16:53
  • пятница
  • 30 июля 2021

Новые меры начнут действовать уже с 1 августа

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что в условиях пандемии с 1 августа меняются правила въезда в страну.
Меркель рассказала о ходе вакцинации от COVID-19 в Германии

"Все путешествующие с 1 августа будут обязаны предъявить свидетельство о прививке, тесте или справку о выздоровлении", - цитирует распоряжение ТАСС.

Принимаются меры, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса. Власти отмечают, что многие немцы скоро начнут возвращаться из отпусков.

Кроме того, с 1 августа Германия делит страны на две категории - зоны с повышенным риском распространения COVID-19 и зоны распространения вариаций.

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