Германия ужесточает правила въезда в страну

Новые меры начнут действовать уже с 1 августа
Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что в условиях пандемии с 1 августа меняются правила въезда в страну.
"Все путешествующие с 1 августа будут обязаны предъявить свидетельство о прививке, тесте или справку о выздоровлении", - цитирует распоряжение ТАСС.
Принимаются меры, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса. Власти отмечают, что многие немцы скоро начнут возвращаться из отпусков.
Кроме того, с 1 августа Германия делит страны на две категории - зоны с повышенным риском распространения COVID-19 и зоны распространения вариаций.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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