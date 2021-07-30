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Аксенов заявил, что Крыму больше не грозит дефицит воды

17:08
  • пятница
  • 30 июля 2021

Свою роль сыграли и обильные осадки на полуострове

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что региону больше не грозит дефицит питьевой воды - добиться этого удалось благодаря бурению новых скважин и запуску Бештерек-Зуйского водозабора.
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Кроме того, как написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", сыграли роль и обильные осадки на полуострове.

По словам главы региона, в Крыму продолжают выполняться все указания президента России по решению проблемы с водой.

Большую часть потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Украина после воссоединения региона с Россией перекрыла подачу воды в республику.

Российское правительство направило на решение проблемы 50 миллиардов рублей.

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