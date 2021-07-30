Аксенов заявил, что Крыму больше не грозит дефицит воды

Свою роль сыграли и обильные осадки на полуострове
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что региону больше не грозит дефицит питьевой воды - добиться этого удалось благодаря бурению новых скважин и запуску Бештерек-Зуйского водозабора.
Кроме того, как написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", сыграли роль и обильные осадки на полуострове.
По словам главы региона, в Крыму продолжают выполняться все указания президента России по решению проблемы с водой.
Большую часть потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Украина после воссоединения региона с Россией перекрыла подачу воды в республику.
Российское правительство направило на решение проблемы 50 миллиардов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram