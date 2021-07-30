Сборная России обогатила свою медальную коллекцию на Играх в Токио

Чем запомнился седьмой день Олимпиады?

Команда России на Олимпийских играх в Токио в пятницу существенно обогатила свою медальную коллекцию. В плавании уже второе золото принес стране Евгений Рылов. Виталина Бацарашкина также стала двукратной олимпийской чемпионкой в стрельбе из пистолета. В академической гребле Анна Пракатень добыла в борьбе долгожданное серебро. В шаге от золота остановились Елена Осипова в стрельбе из лука и мужская команда в фехтовании. А Тамерлан Башаев завоевал бронзу в дзюдо. Отметим и достижение наших теннисистов: в смешанных парах финал будет российским.

"Раздайте котиков всем российским спортсменам, они действительно приносят удачу!" - ликует рунет, обсуждая триумф наших олимпийцев. У Виталины Бацарашкиной уже три медали – серебро и два золота.

Сегодня она стала лучшей в финале скоростной стрельбы из пистолета с 25 метров, установив олимпийский рекорд. На груди спортсменки гордо красуется довольная кошачья морда. Маску Евгения Рылова теперь тоже знают во всем мире! Впервые с 1988-го у россиян золото на дистанции 200 метров на спине и вновь с олимпийским рекордом!

Евгений принес в копилку сборной также три медали. Обратная сторона красивых побед – горечь поражения, американскому пловцу Райану Мёрфи, по всей видимости, не просто смириться с серебром.

"На меня оказывает психологическое давление тот факт, что я участвую в гонке, где, скорее всего, "не всё чисто", - заявил он.

Кому были адресованы эти выпады, догадаться несложно. Американец потом оправдывался, мол, ничего против россиян не имел. Но и так понятно, с каким пристрастием проверяют наших атлетов, которые демонстрируют не только блестящие результаты, но и достойное поведение.

Переживает, болеет и поддерживает, без преувеличения, вся страна. А как иначе! Впервые за 41 год у России олимпийская награда в одиночной женской гребле. Серебро завоевала Анна Пракатень. Всего балл отделил от первого места лучницу Елену Осипову. Немного до победы не хватило и мужской сборной по фехтованию на шпагах. Золото ушло японцам. Дзюдоист Тамерлан Башаев в финале взял бронзу. При том, что в отборочных соревнованиях одолел 11-кратного чемпиона мира француза Тедди Ринера, прозванного королём.

Олимпиада – как лотерея. Первая ракетка мира Новак Джокович неожиданно уступил немецкому теннисисту с русскими корнями Александру Звереву. Тот, кажется, сразу и не поверил своему результату. Судьба золота решится завтра в матче с россиянином Кареном Хачановым. Полностью наш финал предстоит и в теннисном миксте, а вот американцы впервые за век остались без награды.

За этими результатами, кажется, уже не так заметны скандалы. Американские конгрессмены недовольны тем, что атлетов отстраняют от соревнований из-за положительных тестов на КОВИД. Домой, причем с позором, отправлен руководитель федерации велоспорта Германии. За то, что весьма своеобразно подбадривал немецкого велосипедиста. Тот все никак не мог догнать соперника из Алжира.

Сейчас турнирная таблица олимпиады выглядит так. В неформальном медальном зачёте мы по-прежнему четвертые. В копилке российской сборной по 10 золотых и бронзовых медалей, серебряных чуть больше – 14.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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