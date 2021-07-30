WhatsApp грозит штраф до 6 миллионов рублей

Протокол уже поступил в суд

Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать за отказ локализовать в России данные российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на мировой суд.

"Поступил протокол в отношении WhatsApp, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП. Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере 6 миллионов рублей", - сообщили в суде.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал американскую компанию Google. Она нарушила закон о локализации данных и должна теперь заплатить три миллиона рублей.

Прежде компанию Facebook оштрафовали на 6 миллионов рублей, мессенджер Telegram - на 11 миллионов. Это связано с их отказом удалять запрещенную информацию.

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