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Жертвами ДТП под Волгоградом стали три человека

17:38
  • пятница
  • 30 июля 2021

Еще два человека госпитализированы

В Городищенском районе Волгоградской области на 922 километре дороги Р-22 "Каспий" 38-летний водитель Opel врезался в остановившийся из-за неисправности КамАЗ, передает пресс-служба регионального управления МВД.
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Уточняется, что прежде для ремонта грузовика прибыл другой такой же автомобиль.

"Водители обоих автомашин и пассажир одного из грузовиков находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль Opel. Мужчины от полученных травм скончались", - сказано в сообщении.

Водитель и пассажир легкового авто госпитализированы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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