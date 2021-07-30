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Евгений Попов будет способствовать установке памятника князю Александру Невскому

18:26
  • пятница
  • 30 июля 2021

Журналист вошел в попечительский совет по возведению памятника

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов поспособствует установке памятника святому благоверному князю Александру Невскому. С такой просьбой к журналисту обратились жители района. Монумент планируется установить на улице Лобачевского.

"Мы провели опрос общественного мнения: почти 4500 москвичей проголосовали за установку монумента именно здесь. Сегодня создаем попечительский совет, куда смогут войти все заинтересованные в реализации задуманного", - рассказал Евгений Попов.

По его словам, открыть памятник планируется уже в сентябре. "Жизнь князя очень поучительна для современников.  Важно знать, почему он стал святым, чем прославился как государственный деятель и как полководец", - отметил журналист.

Отец Александр Кузнецов, клирик храма Александра Невского считает, что памятник князю Александру Невскому станет точкой притяжения для жителей района.

"Установка памятника – важное дело и для воспитания наших дипломатов, тем более, что рядом находится МГИМО", - добавил он.

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Макеты памятника князю Александру Невскому
Макеты памятника князю Александру Невскому
Евгений Попов
Евгений Попов
Проект памятника князю Александру Невскому
Проект памятника князю Александру Невскому
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