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Петр Толстой проинспектировал обновленную пешеходную зону в Марьино

17:59
  • пятница
  • 30 июля 2021

Работы были проведены качественно

Депутат Госдумы Петр Толстой в пятницу проинспектировал обновленную пешеходную зону в 12-м микрорайоне Марьино. Именно благодаря поддержке парламентария там проводилось благоустройство.

По словам Петра Толстого, работы были проведены в срок и качественно. "Выглядит здорово, и очень важно, что подходы к аллее будут от каждого дома. Теперь у жильцов ближайших домов появится лишний повод одеться красивее и вечером прогуляться по новым дорожкам", - сказал депутат.

Местные жители давно просили привести пешеходную зону в порядок. Прогулочные дорожки на бульваре выложили плиткой. Также там поменяли игровое оборудование на детских площадках.

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