На западе Афганистана напали на штаб ООН

Один человек погиб

Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила, что на объект организации в Герате было совершено нападение.

Погиб служащий афганской полиции, несколько офицеров ранены.

Уточняется, что штаб-квартира подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу. Пострадавших среди сотрудников ООН нет.

"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В настоящее время ООН пытается восстановить полную картину нападения.

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