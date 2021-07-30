На западе Афганистана напали на штаб ООН

Один человек погиб
Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила, что на объект организации в Герате было совершено нападение.
Погиб служащий афганской полиции, несколько офицеров ранены.
Уточняется, что штаб-квартира подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу. Пострадавших среди сотрудников ООН нет.
"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
В настоящее время ООН пытается восстановить полную картину нападения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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