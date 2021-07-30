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На западе Афганистана напали на штаб ООН

17:57
  • пятница
  • 30 июля 2021

Один человек погиб

Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила, что на объект организации в Герате было совершено нападение.
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Погиб служащий афганской полиции, несколько офицеров ранены.

Уточняется, что штаб-квартира подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу. Пострадавших среди сотрудников ООН нет.

"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В настоящее время ООН пытается восстановить полную картину нападения.

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